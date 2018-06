Manchester (SID) - Der FC Arsenal hat im Kampf um die direkte Qualifikation für die Champions League einen Spieltag vor dem Saisonende in der englischen Premier League einen wichtigen Punktgewinn gefeiert. Mit den Weltmeistern Per Mertesacker und Mesut Özil in der Startelf kamen die Gunners am Sonntag beim direkten Verfolger Manchester United zu einem späten 1:1 (0:1) und verteidigten damit Rang drei erfolgreich.

Der Spanier Ander Herrera (30.) hatte United im Topspiel im Old Trafford in Führung geschossen. Ein Eigentor von Tyler Blackett (82.) sicherte den Gunners einen Punkt. Mit 71 Punkten hat Arsenal weiter zwei Zähler Vorsprung auf die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Louis van Gaal. Am Mittwoch (20.45 Uhr) haben die Londoner zudem im Nachholspiel gegen den AFC Sunderland die Möglichkeit, Platz drei abzusichern, bevor sie am 30. Mai im Wembleystadion das FA-Cup-Finale gegen Aston Villa bestreiten.

In der ersten Halbzeit hatte zunächst Manchester die deutlich größeren Spielanteile. Arsenal, dessen Serie von zehn Spielen ohne Niederlage in der Vorwoche beim 0:1 gegen Swansea City gerissen war, stand defensiv zwar relativ sicher, fand jedoch kaum einmal den Weg in die Offensive. Nach schöner Flanke von Ashley Young vollendete Herrera mit dem Innenrist zur verdienten Führung für die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Londoner dann immer besser in die Partie. Nach Vorarbeit von Özil ließ Giroud (63.) die erste große Chance für die Gäste aus, Aaron Ramseys Lupfer (70.) kratzte Marcos Rojo gerade noch von der Linie. Weil sich United-Keeper David De Gea bei der Szene verletzte, kam wenig später Victor Valdez zu seinem ersten Einsatz für Manchester. Auch die ehemalige Barca-Ikone war jedoch machtlos bei Walcotts abgefälschem Distanzschuss.