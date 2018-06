Frankfurt/Main (SID) - Der FSV Frankfurt muss bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Die Hessen verloren gegen Union Berlin 1:3 (1:1) und können nach der elften Begegnung in Serie ohne Sieg am letzten Spieltag sogar noch direkt absteigen. Zurzeit belegt der FSV Relegationsrang 16.

Die Tore in der ersten Hälfte erzielten Maximilian Thiel für Union (10.) und Edmond Kapllani für den FSV (24.). Martin Kobylanski (62.) traf zum 2:1 für die Berliner, Damir Kreilach (81.) setzte den Schlusspunkt.

In Frankfurt war den Gastgebern zunächst die Verunsicherung anzumerken. Nach einem Konter über Sebastian Polter markierte Thiel freistehend die Gästeführung. Doch der FSV kam zurück. Zunächst traf Vincento Grifo mit einem Freistoß nur den Pfosten, dann fiel allerdings der Ausgleich: Nach einer Ecke von Grifo köpfte Kapllani den Ball ins Tor.

Anschließend spielte sich die Begegnung aber meistens im Mittelfeld ab, das Unentschieden zur Halbzeit war leistungsgerecht.

In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung zunehmend zerfahrener, dann ging es jedoch Schlag auf Schlag. Zunächst traf Odise Roshi aus kurzer Distanz gleich zweimal direkt hintereinander den Pfosten des Berliner Tores, im direkten Gegenzug machten es die Gäste besser. Kobylanski schloss einen Konter unhaltbar zum 2:1 ab.