Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat ihre Kontrolle über die irakische Stadt Ramadi und die Provinz Anbar weiter ausgedehnt. IS-Kämpfer nahmen am Sonntag die Kommandozentrale der irakischen Sicherheitskräfte in der Stadt ein, wie Sicherheitsvertreter mitteilten. Die Kommandozentrale sei geräumt, sagte der Sprecher und Berater des Provinzgouverneurs, Muhannad Haimur. Weitere Sicherheitsvertreter bestätigten den Rückzug der eigenen Truppen.

