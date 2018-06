Bagdad (AFP) Angesichts heftiger Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Anhängern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sind tausende Menschen aus der irakischen Stadt Ramadi geflohen. Seit Donnerstag hätten fast 8000 Menschen die beinahe vollständig vom IS eingenommene Hauptstadt der Provinz Anbar verlassen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag mit. Die Bewohner flohen demnach nach Osten Richtung Falludscha, durften jedoch den Fluss Euphrat an der Grenze zur Provinz Bagdad nicht überqueren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.