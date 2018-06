Riad (AFP) Im Jemen ist am Sonntag eine fünftägige humanitäre Waffenruhe zu Ende gegangen. Die brüchige Feuerpause endete um 22.00 Uhr, ohne dass die Konfliktparteien eine mögliche Verlängerung erklärt hätten. Der UN-Sondergesandte Ismail Ould Cheikh Ahmed hatte zuvor in Riad dazu aufgerufen, die Feuerpause um mindestens fünf Tage zu verlängern. "Diese humanitäre Feuerpause sollte zu einer dauerhaften Waffenruhe werden", forderte Ahmed bei einem Krisentreffen zum Jemen in Riad.

