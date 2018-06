Kabul (dpa) - Ein Selbstmordattentäter hat am Morgen in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Bombe gezündet. In der Nähe des Flughafens gab es nach Angaben der Polizei eine gewaltige Detonation. Über Opfer war zunächst nichts bekannt. Der Attentäter habe den Sprengsatz in der Nähe eines ausländischen Militärfahrzeugs gezündet, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Insgesamt seien drei Fahrzeuge beschädigt worden.

