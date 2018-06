London (dpa) - Die australische Sängerin Kylie Minogue (46) ist auf Partnersuche und hat dabei kein Problem mit alternden Männern.

"Mir machen graue Haare nichts aus, ich hab nichts gegen glatzköpfig oder zur Glatze neigen", sagte sie der britischen "Mail on Sunday". "Sogar ein bisschen Bauch macht mir nichts aus." Es könne sogar ein Fehler gewesen sein, zu gut aussehende Männer ausgesucht zu haben. Sie sei romantisch und würde gerne einen Partner finden, sagte Minogue ("I Should Be So Lucky", "Can't Get You Out of My Head"). Allerdings finde sie nicht, dass sie Pech in der Liebe habe: "Ich habe viele wirklich tolle Beziehungen gehabt - und ich bedaure nichts."

Interview mit Kylie Minogue