Jerusalem (AFP) Der Gründer der ideologischen israelischen Siedlungsbewegung Gusch Emunim, Mosche Levinger, ist tot. Der Rabbiner sei am Samstag im Alter von 80 Jahren gestorben, teilten Angehörige mit. Levinger und seine Mitstreiter hatten sich nach dem Sechstagekrieg des Jahres 1967, in dem Israel Jerusalem und das Westjordanland besetzt hatte, für die Errichtung jüdischer Siedlungen in den Palästinensergebieten stark gemacht. Im Jahr 1974 gründete er Gusch Emunim mit dem Ziel, jüdische Siedlungen in Städten wie Hebron und Bethlehem zu errichten.

