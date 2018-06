Kathmandu (AFP) Nach den schweren Erdbeben in Nepal hat der Regierungschef des Himalaya-Staats zwei Milliarden Dollar internationale Wiederaufbauhilfe erbeten. Zwei Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) seien das Ziel, sagte Sushil Koirala am Sonntag. 200 Millionen Dollar habe seine Regierung als Anschub in einen Hilfsfonds eingezahlt, sie hoffe nun auf Einzahlungen von Geberländern und privaten Spendern. Der Regierung in Kathmandu war vorgeworfen worden, zu langsam auf die Katastrophe reagiert zu haben.

