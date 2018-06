Bukarest (AFP) Die rumänische Band Voltaj präsentiert ihre Heimat beim Eurovision Song Contest auf ungewöhnliche Weise: Sie singt von zehntausenden von Kindern, deren Eltern aus wirtschaftlicher Not in den Westen gegangen sind. Nach Schätzungen der Hilfsorganisationen Alternative Sociale und Save the children lebt bei fast zehn Prozent der rumänischen Kinder - das sind 350.000 - mindestens ein Elternteil im Ausland, offizielle Zahlen sprechen von 82.339. Von ihrer Einsamkeit und Trauer handelt der rumänische Eurovisions-Beitrag "All Over Again".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.