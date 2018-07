Grosny (AFP) Trotz des im russischen Recht verankerten Polygamieverbots hat ein Vertrauter von Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow eine zweite Frau geheiratet. Die Ehe zwischen dem 47 Jahre alten ranghohen Polizisten Naschud Gutschigow und dem erst 17-jährigen Mädchen wurde am Samstag in Tschetscheniens Hauptstadt Grosny geschlossen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Braut sah bei der Zeremonie bedrückt aus und gab Gutschigow erst das Jawort, als sie zum dritten Mal gefragt wurde. Bei der anschließenden Feier in einem Restaurant war auch Kadyrow anwesend.

