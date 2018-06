Köln (SID) - Die 2. Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Am 33. Spieltag will Tabellenführer FC Ingolstadt im Heimspiel gegen RB Leipzig seinen zweiten Matchball zum Aufstieg verwandeln. Auch Darmstadt 98 könnte mit einem Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth den Durchmarsch in die erste Liga schon perfekt machen, sollte Kaiserslautern nicht zeitgleich in Aue gewinnen. Im Tabellenkeller kämpfen unter anderem 1860 München im Derby gegen den 1. FC Nürnberg und der FC St. Pauli gegen den VfL Bochum um den Klassenerhalt. Alle neun Spiele beginnen um 15.30 Uhr.

In Prag wird ab 20.45 Uhr der Eishockey-Weltmeister ermittelt. Im Finale stehen sich Topfavorit Kanada und Rekord-Champion Russland gegenüber. Zuvor treffen Gastgeber Tschechien sowie die USA im Spiel um Platz drei, das um 16.15 Uhr beginnt, aufeinander.

Christine Obergföll feiert nach anderthalbjähriger Babypause beim Diamond-League-Meeting in Shanghai ihr Comeback. "Ich fühle mich stark, schnell und rundum fit", sagte die Speerwurf-Weltmeisterin.