Baltimore (SID) - American Pharaoh hat nach dem Coup beim Kentucky Derby auch das Preakness Stakes gewonnen und ist nur noch einen Sieg von der sogenannten "Triple Crown" im US-Galoppsport entfernt. Sollte der Hengst am 6. Juni auch das Belmont Stakes für sich entscheiden, wäre American Pharaoh das erste Pferd seit 37 Jahren, das in einer Saison bei diesen drei Rennen für Dreijährige triumphiert.

Affirmed hatte 1978 als elftes Rennpferd der Geschichte die "Triple Crown" geholt, seitdem schafften es vor American Pharao 13 Galopper, das Derby und Preakness zu gewinnen. Der letzte Sieg gelang ihnen aber nicht.

"Darüber will ich jetzt nicht nachdenken", sagte Trainer Bob Baffert, selbst dreimal knapp am Dreifachsieg gescheitert (1997, 1998, 2002), mit Blick auf die historische Chance. Beim Preakness Stakes in Baltimore gewann American Pharao mit Jockey Victor Espinoza vor Tale of Verve und Divining Rod.