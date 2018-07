Madrid (SID) - Novak Djokovic hat durch seinen Erfolg beim Sandplatz-Turnier in Rom seinen Finalgegner Roger Federer in der Rangliste der Spieler mit den meisten Masters-Siegen überholt. Mit 24. Titeln belegt der Weltranglistenerste aus Serbien nunmehr Rang zwei. An der Spitze liegt weiter der Spanier Rafael Nadal (27). Djokovic hatte in diesem Jahr bereits bei den Masters in Indian Wells, Miami und Monte Carlo triumphiert.

Die Spieler mit den meisten Masters-Siegen:

1. Rafael Nadal (Spanien) 27

2. Novak Djokovic (Serbien) 24

3. Roger Federer (Schweiz) 23

4. Andre Agassi (USA) 17

5. Pete Sampras (USA) 11

6. Andy Murray (Großbritannien) 10

7. Thomas Muster (Österreich) 7

8. Michael Chang (USA) 7

9. Boris Becker (Leimen) 5

Gustavo Kuerten (Brasilien) 5

Marcelo Rios (Chile) 5

Andy Roddick (USA) 5

Marat Safin (Russland) 5