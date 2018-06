Istanbul (AFP) Bei der bislang größten Wahlkampfveranstaltung im Vorfeld der Parlamentswahlen hat der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu am Sonntag um Stimmen geworben. Davutoglu traf in Rockstar-Manier per Hubschrauber auf dem riesigen Veranstaltungsgelände in Istanbul ein, wo zehntausende Anhänger der islamisch-konservativen AKP warteten. "Wir erleben hier Geschichte, wir schreiben Geschichte", sagte Davutoglu in Live-Kommentaren vom Hubschrauber aus, mit dem er seine Unterstützer mehrmals vor der Landung umkreiste.

