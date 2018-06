Kiew (AFP) Im Osten der Ukraine sind am Samstag und Sonntag bei Kämpfen zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten drei Soldaten getötet und 17 weitere verletzt worden. Zudem seien in der umkämpften Region zwei "russische Soldaten" gefangen genommen worden, sagte der ukrainische Militärsprecher Andrej Lyssenko am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Angehörige des Militärs "arbeiteten" derzeit mit den Gefangenen, sagte Lyssenko, ohne weitere Details zu nennen.

