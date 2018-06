Ibbenbüren (dpa) - Nach dem Zugunglück mit zwei Toten steht der auf den Schienen liegengebliebene Gülletransporter im Fokus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 23 Jahre alten Fahrer des Traktors. Der Anhänger mit Gülle löste sich aus bisher ungeklärter Ursache auf einem Bahnübergang in Ibbenbüren und blockierte dem Zug so den Weg. Der Tatvorwurf laute gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung, sagte Oberstaatsanwältin Barbara Vogelsang der dpa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.