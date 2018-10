New York (AFP) Bei einer Versteigerung in New York hat ein früherer Tourbus von Elvis Presley für 268.000 Dollar (235.000 Euro) einen neuen Besitzer gefunden. Ein Wohnmobilhändler aus Texas bekam am Samstag den Zuschlag für den Bus, mit dem der "King of Rock'n Roll" und seine Begleitband 1976 eine Tournee bestritten, teilte das Auktionshaus mit. Das für zwölf Insassen ausgelegte Gefährt wurde eigens für den Zweck entworfen und trägt außen Elvis' Wahlspruch "Takin' Care of Business" (Ich kümmer' mich drum).

