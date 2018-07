Washington (AFP) Aus Protest gegen geplante Ölbohrungen in der Arktis haben Umweltaktivisten vor Seattle im Nordwesten der USA mit hunderten Booten eine Plattform des Energiekonzerns Shell eingekreist. Mit Kajaks, Kanus, Segelbooten und einem mit Sonnenenergie betriebenen Schiff umrundeten sie am Samstag im dortigen Hafen die gelb-weiße Bohrinsel, wie die Tageszeitung "Seattle Times" berichtete. Mit Transparenten mit der Aufschrift "Klimagerechtigkeit" protestierten die Aktivisten gegen geplante Bohrungen in der Arktis.

