Hamburg (dpa) - Ein Steinbock auf dem höchsten Bismarckdenkmal der Welt: Mit einer spektakulären Aktion beteiligt sich das Wiener Künstlerkollektiv Steinbrener/Dempf & Huber am Hamburger Architektursommer.

Die Steinbock-Skulptur wurde am Montag mit einem Kran auf das rund 34 Meter hohe Denkmal im Alten Elbpark oberhalb der Landungsbrücken in St. Pauli gebracht und mit Stahlseilen gesichert. "Der Bismarck-Kult wird ironisch und subversiv unterwandert - oder besser gesagt: überwandert", teilten die Künstler mit.

Neben dem Steinbock auf Bismarcks Kopf ("Capricorn Two") wird von Dienstag an in der St. Katharinen-Kirche unter dem Titel "To Be in Limbo" ein riesiger Felsbrocken im lichten Kirchenschiff schweben.

