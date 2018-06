Washington (AFP) Nach dem gescheiterten Staatsstreich im ostafrikanischen Burundi haben die USA dort lebende Landsleute außer Landes gebracht. Wegen der "unberechenbaren" Situation in Burundi seien am Sonntag rund 20 US-Bürger an Bord von drei Maschinen ins Nachbarland Ruanda ausgeflogen worden, teilte US-Außenamtssprecher Jeff Rathke in Washington mit. Die USA hätten zudem vier Kanadiern und weiteren Ausländern bei der Ausreise geholfen.

