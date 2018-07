Peking (AFP) In China hat am Montag ein Prozess gegen drei Polizisten wegen Totschlags einer Frau begonnen. Staatlichen Medienberichten zufolge waren die Polizisten im vergangenen Dezember auf einer Baustelle in Taiyuan, der Hauptstadt der nördlichen Provinz Shanxi, gegen die eingewanderte Arbeiterin tätlich geworden. Sie hatte demnach versucht, in einem Streit mit Sicherheitsleuten ihren Mann und ihren Sohn vor dem Zugriff der Polizei zu bewahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.