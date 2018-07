Berlin (AFP) Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber hat die jüngste Streikankündigung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) heftig kritisiert. Die GDL verhandle nicht rational, sondern "emotional" und politisch motiviert, sagte Weber am Montag in Berlin. Die erneute Eskalation sei "ohne Sinn und Not". Um "Objektivität" in die Verhandlungen zurückzubringen, werde "zeitnah" ein Gespräch mit dem früheren Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht, Klaus Bepler, und den Tarifpartnern arrangiert, sagte Weber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.