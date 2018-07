Bagdad (AFP) Ein aus Deutschland stammender Dschihadist soll nach Angaben der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak einen Selbstmordanschlag auf Sicherheitskräfte verübt haben. Der Mann mit dem Kampfnamen Abu Mohammed Al-Almani habe sich westlich der Stadt Baidschi bei einer Armee-Versammlung mit einem Fahrzeug in die Luft gesprengt, erklärte der IS in einer am Montag auf einschlägigen Websites veröffentlichten Mitteilung. Dabei seien dutzende Soldaten getötet und verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.