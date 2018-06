Hamburg (AFP) Die Folgen des globalen Klimawandels spielen inzwischen bei den militär-strategischen Überlegungen zahlreicher Länder eine Rolle. Das ergab eine am Montag vorgestellte Untersuchung der Universität Hamburg. Demnach gehen 27 von insgesamt 37 untersuchten Staaten in offiziellen Dokumenten davon aus, dass Soldaten aufgrund vermehrter extremer Naturkatastrophen in der Zukunft verstärkt zu Hilfseinsätzen im In- und Ausland herangezogen werden.

