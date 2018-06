Berlin (AFP) In der Drogenhilfe aktive Verbände und Experten haben eine Abkehr von der bisherigen restriktiven Drogenpolitik gefordert. Die bisherige Verbotspolitik sei gescheitert und verhindere weder den Konsum noch den Handel mit Drogen, erklärten die Deutsche Aids-Hilfe und weitere Organisationen am Montag bei der Vorstellung des Alternativen Drogen- und Suchtberichts in Berlin.

