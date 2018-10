Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der UN-Sicherheitsrat Europas Militärmission gegen Schlepper im Mittelmeer zustimmen wird. Sie erwarte am Montag grünes Licht für den Einsatz beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister, sagte Mogherini in Brüssel. Dies werde es aus ihrer Sicht "wahrscheinlicher" machen, dass der UN-Sicherheitsrat eine Resolution für ein UN-Mandat verabschieden werde. Ihre Sondierungen in New York hätten dort jedenfalls "keinen bedeutenden Widerstand" gegen das EU-Vorhaben gezeigt.

