Berlin (AFP) Ob Bahn oder Fernbus: Reisende können ihr Fahrrad für wenige Euro mit auf Tour nehmen. Das zeigt ein am Montag veröffentlichter Vergleich der Stiftung Warentest. Zahlreiche Fernbus-Anbieter bieten demnach Fahrradtickets für neun oder zehn Euro an. Der Preis gilt für ein Fahrrad in Standardgröße und maximal 25 Kilogramm Gewicht. Spezialräder wie Tandems und Fahrradanhänger werden im Bus nur in Ausnahmefällen transportiert. Den Transport von E-Bikes und Pedelecs schließen viele Fernbusunternehmen aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.