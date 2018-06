Stuttgart (AFP) Bei Auseinandersetzungen um eine Versammlung der anti-islamischen Pegida-Bewegung in Stuttgart sind am Sonntag sechs Polizisten verletzt worden. Die Beamten trugen Blessuren bei Rangeleien sowie Knalltraumata davon, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Den etwa 200 Pegida-Anhängern standen demnach rund 4000 Gegendemonstranten gegenüber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.