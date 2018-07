Berlin (AFP) In der Geheimdienstaffäre hat der SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss, Christian Flisek, gefordert, dass in dieser Woche Klarheit über die Einsicht des Parlaments in die sogenannte Selektorenliste geschaffen wird. Die Beratungen über die Freigabe der Liste mit der US-Regierung seien vertraglich vereinbart und in Ordnung, sagte Flisek am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Aber diese Woche erwarte ich, dass wir Klarheit bekommen, wie mit den Listen umgegangen wird." Die Parlamentarier brauchten eine Einsicht in diese Listen in einem geeigneten Verfahren.

