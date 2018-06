Hamburg (SID) - Die Hamburg Freezers haben für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den schwedischen Verteidiger Jonas Liwing verpflichtet. Der 32-Jährige kommt vom Ligarivalen Iserlohn Roosters, wo er 25 Scorerpunkte beisteuerte (4 Tore/21 Assists).

"Jonas passt perfekt zu unserem Spielsystem. Er kann ein Spiel sehr gut lesen und hat nicht nur in der Defensive seine Stärken. Seine Fähigkeiten in der Offensive sind ein weiterer Punkt, warum wir ihn unbedingt an die Elbe holen wollten", sagte Freezers-Sportdirektor Stéphane Richer.