Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat die Todesstrafe gegen den früheren ägyptischen Staatschef Mohammed Mursi und mehr als hundert weitere Islamisten kritisiert. Die Todesstrafe wurde "am Ende eines Massenprozesses verhängt, der nicht in Übereinstimmung von Ägyptens Verpflichtungen nach internationalem Recht steht", erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Sonntagabend in Brüssel. Ägypten müsse einen fairen Prozess und unabhängige Ermittlungen sicherstellen.

