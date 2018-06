Nyon (SID) - Der türkische Schiedsrichter Cüneyt Cakir wird das Finale der Fußball-Champions-League zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona am 6. Juni in Berlin leiten. Dies gab die UEFA am Montag bekannt.

Der 38-Jährige ist seit 2006 international im Einsatz. Bei der EM 2012 pfiff Cakir das Halbfinale zwischen Spanien und Portugal (4:2 n.E.), bei der WM 2014 das Semifinale zwischen Argentinien und den Niederlanden (4:2 n.E.).

Das Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Dnjepr Dnjepropetrowsk am 27. Mai in Warschau wird der Engländer Martin Atkinson leiten.