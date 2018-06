Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg tritt in der Vorbereitung auf die kommende Saison bei einem topbesetzten Turnier in London an. Beim internationalen Kräftemessen am 25. und 26. Juli stellen Gastgeber FC Arsenal, der spanische Erstligist FC Villarreal und der französische Spitzenklub Olympique Lyon die weiteren Turnier-Teilnehmer.

"Die Spiele gegen hochklassige Gegner werden für unsere Mannschaft zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel eine wichtige Bestandsaufnahme und ein echter Härtetest", sagte VfL-Manager Klaus Allofs. Die Mannschaft wird aus dem zweiten Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) direkt nach London reisen.