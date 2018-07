Skopje (AFP) Rund 30.000 Menschen sind am Montag einem Aufruf der mazedonischen Regierung gefolgt und haben sich in Skopje solidarisch mit Regierungschef Nikola Gruevski gezeigt. Die Demonstranten kamen am Abend in der Hauptstadt zusammen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zuvor hatten zahlreiche Regierungskritiker nach einer Großdemonstration am Sonntag die Nacht vor dem Regierungssitz verbracht. Am Abend harrten rund eintausend Demonstranten vor dem Amtssitz von Gruevski aus, wo sie Zelte aufgebaut hatten.

