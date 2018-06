Rangun (AFP) Angesichts der Flüchtlingsdramen in Südostasien hat Myanmar Verständnis für die "Sorgen" der internationalen Gemeinschaft geäußert. Sein Land verstehe "die Besorgnis der Weltgemeinschaft über die Menschen auf dem Meer", erklärte Myanmars Informationsminister Ye Htut am Montag. Aber anstatt Myanmar die Schuld für die Krise zu geben, müssten "all diese Probleme" von den Partnern in der Region gemeinsam gelöst werden.

