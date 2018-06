Wien (AFP) Der Prozess gegen einen Jugendlichen, der einen Bombenanschlag auf den Wiener Westbahnhof geplant haben soll, wird um eine Woche verschoben. Wie das Gericht in St. Pölten am Montag mitteilte, soll das Verfahren statt am Dienstag am 26. Mai beginnen. Die Anklage wirft dem in U-Haft sitzenden 15-jährigen Schüler die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Bei seiner Festnahme in seiner Schule in St. Pölten im Oktober 2014 gab der damals 14-Jährige laut Anklage zu, dass er einen Sprengsatz bauen wollte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.