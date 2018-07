Istanbul (AFP) Eine junge Kandidatin einer türkischen Fernseh-Talentshow ist laut Medienberichten von einem Unbekannten angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Attentäter schoss Mutlu Kaya am Montag in deren Haus in der Provinz Diyarbakir im Osten des Landes in den Kopf, wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtete. Die 19-Jährige befinde sich in Diyarbakir in einem Krankenhaus auf der Intensivstation. Berichten zufolge feuerte der Attentäter aus dem Garten durch ein Fenster ins Haus. Die Nachrichtenagentur Anadolu meldete, ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.