Istanbul (AFP) Vor zwei Büros der türkischen Kurdenpartei HDP im Süden der Türkei haben sich am Montag zeitgleich Explosionen ereignet. Wie die Online-Ausgabe der Zeitung "Hürriyet" meldete, wurden bei den Vorfällen in Mersin und in Adana mehrere Menschen verletzt. Ob es sich um Unfälle oder Anschläge handelte, war zunächst nicht bekannt. In Mersin war für den Nachmittag ein Wahlkampfauftritt von HDP-Chef Selahattin Demirtas vor der Parlamentswahl am 7. Juni geplant. Die HDP hatte in den vergangenen Wochen mehrmals über Angriffe auf Wahlbüros und Mitarbeiter geklagt.

