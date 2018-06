New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich in Telefonaten mit den Regierungschefs von Malaysia und Thailand um eine Beendigung der Flüchtlingskrise in Südostasien bemüht. Bans Stellvertreter Jan Eliasson habe derweil mit Ministern von Bangladesch und Indonesien über die Situation im Golf von Bengalen beraten, teilte Bans Sprecher am Sonntag in New York mit. Ban und Eliasson hätten dabei ihre Forderung an die Regierungen der Region bekräftigt, "Leben zu retten und internationales Recht einzuhalten".

