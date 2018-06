Washington (AFP) Bei einer wüsten Schießerei zwischen rivalisierenden Motorrad-Rockergangs auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums sind in Texas neun Gangmitglieder getötet worden. Es sei ein Wunder, dass bei dem Feuergefecht am Sonntagmittag in Waco nur wenige Meter von zahlreichen Restaurants entfernt keine Unbeteiligten verletzt wurden, sagten Polizeibeamte örtlichen Medien. Den Ermittlungen zufolge waren die Rocker bei einem Treffen in einer Bar in Streit geraten, der rasch eskalierte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.