Genf (dpa) - Gesundheitspolitiker und Wissenschaftler aus mehr als 190 Staaten kommen am Vormittag in Genf zur diesjährigen Weltgesundheitsversammlung zusammen. Im Mittelpunkt stehen Schlussfolgerungen aus Fehlern während der Ebola-Krise in Westafrika sowie der Kampf gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten und die weltweit zunehmende Antibiotika-Resistenz. Zur Eröffnung der mehrtägigen Beratungen wird Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gastrednerin erwartet.

