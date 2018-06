Kabul (AFP) Weil sie den Lynchmord an einer jungen Frau in Kabul nicht verhindert haben, hat ein afghanisches Gericht elf Polizisten zu jeweils einem Jahr Haft verurteilt. "Sie werden wegen Pflichtverletzung zu einem Jahr verurteilt", sagte Richter Safiullah Modschaddidi am Dienstag. Acht weitere Polizisten wurden freigesprochen.

