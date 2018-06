Baku (AFP) Bei einem Großbrand in einer Mietskaserne der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sind am Dienstag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, darunter mindestens zwei Kinder. 64 weitere Menschen wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Nur mit Mühe gelang es der Feuerwehr, den Brand in dem 15-stöckigen Wohnhaus unter Kontrolle zu bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.