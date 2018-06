Berlin (AFP) Die Verbände von Ärzten und Apothekern haben vor möglichen Gefahren des geplanten Freihandelsabkommens TTIP zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) für das Gesundheitswesen gewarnt. "Freihandelsabkommen dürfen die Behandlungsqualität, den schnellen Zugang zur Gesundheitsversorgung und das hohe Patientenschutzniveau in Deutschland und der EU nicht beeinträchtigen", forderten die Vorsitzenden mehrerer Verbände am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung. Solche Abkommen dienten der wirtschaftlichen Entwicklung, "aber sie müssen dort ihre Grenzen haben, wo sie die medizinische Versorgung der Patienten beeinträchtigen".

