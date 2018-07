Brüssel (AFP) Die Autoverkäufe in Europa sind im April auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen. Es wurden 6,9 Prozent mehr Pkw neu zugelassen als im April 2014 und damit mehr als in jedem April seit 2009, wie der Branchenverband ACEA am Dienstag in Brüssel mitteilte. Demnach wurden rund 1,17 Millionen Pkw in der EU verkauft, wobei für Malta keine Zahlen vorlagen, wie der Verband erklärte.

