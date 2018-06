Berlin (AFP) Kurz vor Beginn des nächsten Streiks bei der Deutschen Bahn hofft das Unternehmen auf ein Schlichtungsverfahren zur Lösung des Tarifkonflikts. Für 11 Uhr sei ein Treffen von Konzernvertretern mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und dem früheren Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht, Klaus Bepler, angesetzt, sagte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Dabei gehe es darum, wie eine Schlichtung eingeleitet und welche Themen in einem solchen Verfahren verhandelt werden könnten.

