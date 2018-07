Berlin (AFP) Banking-Apps, mit denen sich Bankgeschäfte per Smartphone oder Tablet erledigen lassen, sind laut einer Untersuchung der Stiftung Warentest oft wenig nutzerfreundlich. Zwar sei das mobile Banking per App mindestens genauso sicher ist wie Online-Banking am PC, aber in der Nutzerfreundlichkeit gebe es noch reichlich Luft nach oben, berichteten die Experten in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift "Finanztest". Von 38 getesteten Mini-Programmen erhielten sieben die Note "gut".

