Tokio (AFP) 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat ein Buchhändler in Japan einen Geburtstagsbrief aus dem Büro des nationalsozialistischen Außenministers Joachim von Ribbentrop an den legendären Sowjetspion Richard Sorge entdeckt. Das Schreiben zu Sorges 43. Geburtstag im Jahr 1938 sei vor allem "interessant, weil es vermuten lässt", wie sehr die Nazis dem in Japan tätigen Spion deutsch-russischer Abstammung vertraut hätten, sagte Yoshio Okudaira von der Antikbuchhandlung Tamura Shoten in Tokio am Dienstag. In dem Brief wird demnach etwa der "besondere Beitrag" Sorges zur Arbeit der Reichsbotschaft in Japans Hauptstadt gelobt.

