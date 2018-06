Bochum (AFP) In den ersten drei Monaten nach der Einführung des flächendeckenden Mindestlohns in Deutschland hat sich die Zahl der Minijobs um 237.000 verringert. Besonders stark fiel der Rückgang in Sachsen-Anhalt mit einem Minus von 7,7 Prozent und in Thüringen mit einem Minus um 6,6 Prozent aus, wie die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See am Dienstag in Bochum mitteilte. Zuletzt gab es demnach in Deutschland noch rund 6,6 Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse.

